Mort d'Elizabeth II : le cercueil de la reine sera exposé durant cinq jours à Londres

Le cercueil d'Elizabeth II sera exposé à Londres (Royaume-Uni) dès mercredi 14 septembre et jusqu'au lundi 19, jour des funérailles de la reine. "On attend plus de 750 000 personnes, selon le journal le "Times", alors que la capacité maximum est estimée à deux fois moins, pendant les cinq jours d'exposition du cercueil", indique Ambroise Bouleis, en direct de Londres (Royaume-Uni), mardi 13 septembre. À Édimbourg (Écosse), déjà 33 000 personnes étaient venues se recueillir près du cercueil en 24 heures.

Une file d'attente de 8 kilomètres

Un dispositif exceptionnel est prévu avec une file d'attente de 8 km. "10 000 policiers mobilisés, dont certains en civil, prêts à se mêler à la foule. Il est d'ores et déjà demandé aux églises, aux restaurants, aux cafés qui se trouvent sur le parcours, d'ouvrir 24 h sur 24", poursuit le journaliste. La file d'attente devrait rapidement s'allonger, mardi 13 septembre au soir, alors que les autorités rappellent qu'il est interdit de camper.