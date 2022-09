Mort d'Elizabeth II : l'opération "London Bridge" déclenchée après le décès de la souveraine, qui avait préparé sa succession

L'opération "London Bridge" a été déclenchée après le décès de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre. "Tout a été pensé, prévu par la reine elle-même, avec son conseil privé", explique Stéphane Bern, spécialiste de la monarchie britannique, présent sur le plateau du 20 Heures de France 2. Il ajoute que "le protocole sera respecté, tout est prévu pendant dix jours". "Il va d'abord falloir ramener la dépouille de la reine. Soit en train, et il faudra s'arrêter dans quelques gares, soit en avion", poursuit l'expert.

"Elizabeth II n'hésitait pas à parler de sa propre finitude"

"Ensuite, il y a tout ce que le nouveau roi doit faire, recevoir les condoléances du Parlement, recevoir la Première ministre", souligne Stéphane Bern, qui précise que les funérailles de la souveraine britannique auront lieu dans dix jours. "La reine elle-même avait tout prévu. C'était une femme extrêmement croyante et pratiquante (...). Elle pensait que ce n'était qu'une porte ouverte sur un autre monde et elle n'hésitait pas à parler de sa propre finitude", continue Stéphane Bern. Ce dernier rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques mois, en préparant sa succession, la reine a affirmé que "son vœu le plus cher était que lorsque son fils serait roi, elle aimerait que sa belle-fille, Camilla, soit considérée comme la reine consort", se souvient l'expert de la royauté.