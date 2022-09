Mort d'Elizabeth II : "Je vous servirai avec loyauté, respect et amour" a affirmé le nouveau roi Charles III lors de son premier discours

"Je m’adresse à vous avec un sentiment de profonde tristesse. Tout au long de sa vie, Sa Majesté, ma mère bien-aimée, a été une inspiration, un exemple pour moi et pour toute ma famille et nous lui devons une dette immense (…)." Voici le premier discours du nouveau roi Charles III. Comme sa mère l’avait fait en 1947, il a promis de servir son peuple avec dévouement. "Je vous servirai avec loyauté, respect et amour", a-t-il encore dit.

Un bain de foule à Londres

Quelques heures plus tôt, le souverain britannique est arrivé à Londres (Royaume-Uni). Devant son palais, le peuple britannique l’attendait. Il s’est livré à un bain de foule, serrant des dizaines de mains et échangeant quelques mots avec les Britanniques. Le souverain a même accepté une bise sur la joue, ce que la reine Elizabeth II a toujours refusé. Le message du souverain est clair : il se veut proche des Britanniques.