Mort d'Elizabeth II : en Inde, l'hommage de Narendra Modi et l'anecdote du mouchoir offert par Gandhi

L'émotion est importante en Inde, l'ancienne plus grande colonie anglaise. Malgré une histoire mouvementée, le Premier ministre Narendra Modi lui a rendu hommage en rappelant notamment une anecdote avec Gandhi.

Come Bastin

Les rapports entre l'Inde et le Royaume-Uni sont ambivalents depuis l'indépendance du pays. L'héritage colonial est dur à porter, mais la reine Elizabeth II, morte jeudi 8 septembre à Balmoral en Ecosse, a toujours conservé une place spéciale pour les Indiens. "Je n'oublierai jamais sa chaleur et sa gentillesse", a déclaré le Premier ministre Narendra Modi, qui a rencontré la Elizabeth II lors de deux visites au Royaume-Uni, en 2015 et 2018.

Preuve de cette relation spéciale, Narendra Modi a raconté lors de son hommage une anecdote qui l'a marquée et qui raconte un bout d'histoire entre les deux pays. Au cours d'une réunion, la Reine lui a montré le mouchoir que Mahatma Gandhi lui avait offert lors de son mariage avec Philip, en 1947, quelques semaines après l'indépendance de l'Inde.

Un mouchoir brodé par Gandhi

Le père de la nation indienne ne savait quoi offrir à la souveraine, ayant fait vœu de renoncer à toute possession. Il avait alors fait usage de ses talents de tisseurs pour broder un mouchoir portant l'inscription "Vive l'Inde". C'est ensuite son futur mari, Philip Mountbatten, qui a transporté le cadeau jusqu'à la cérémonie.

Si Gandhi était l'un des leaders de la lutte pour l'indépendance du pays, ce geste raconte aussi le respect qu'il avait pour la Reine. Pendant près de 300 ans, l'Inde a été placée sous la domination partielle ou entière de l'empire britannique. La veille de la mort d'Elizabeth II encore, Narendra Modi se félicitait du déboulonnage d'une statue du roi George V, grand-père d'Elizabeth II, dans la capitale New Delhi, remplacée par un héros nationaliste indien.

Malgré cette histoire compliquée, aujourd’hui ce sont les hommages qui se multiplient dans la presse indienne. Les médias reviennent en photos et documents sur ses trois visites en Inde. Car Elizabeth II reste associée positivement à l’indépendance du pays. Elle cotaya toutes ses figures politiques marquantes comme Nehru ou Indira Gandhi.