Mort d'Elizabeth II : devant Buckingham Palace, Britanniques et étrangers rendent hommage à la reine

Après la mort de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre, le journaliste Naoufel El Khaouafi évoque le deuil porté par les Britanniques et l'ambiance qui règne devant Buckingham Palace ​(Londres), où ils sont nombreux à s'être rendus à l'annonce de son décès. "C'est un mélange de nostalgie et de tristesse. Beaucoup ont du mal à réaliser ce qu'il se passe, beaucoup m'expliquaient tout à l'heure que la reine, pour eux, était éternelle", raconte-t-il.

"C'était un personnage immortel"

Parmi la foule rassemblée, toutes les générations se côtoient. Auprès des Britanniques, certains étrangers sont également venus lui rendre hommage. C'est notamment le cas d'Ilies, étudiant français à Londres. "C'était quelqu'un qui symbolisait beaucoup, qui symbolisait l'Angleterre, la royauté, le trône, donc la souveraineté de l'Angleterre. C'était un personnage immortel. Et puis finalement, aujourd'hui, on se rend compte que personne n'est immortel et qu'on perd un personnage historique, qui a traversé les époques, qui a traversé beaucoup de crises, de guerres... C'était pour moi un moment historique où je devais, puisque j'étais à Londres, être présent", témoigne-t-il.