Mort d'Elizabeth II : des scènes de liesse éclatent en Irlande à l'annonce de la disparition de la reine

Concert de klaxons, chant dans un stade, insultes... Voilà comment ont réagi certains Irlandais à l'annonce de la mort d'Elizabeth II, jeudi 8 septembre. Une nouvelle illustration des liens tendus entre l'île et l'Angleterre.

L'Irlande a obtenu son indépendance en 1922 à la suite d'une guerre de deux ans qui fit des centaines de morts, notamment parmi les civils. Elle devint la République d'Irlande en 1937. Mais un territoire, l'Irlande du Nord, est resté attaché au Royaume-Uni. Il a été le théâtre de violents affrontements tout au long du 20e siècle entre les Irlandais républicains et les Loyalistes, défenseurs de la monarchie.

Klaxons et insultes à Derry

Au cœur de ce conflit, la ville de Derry où, le 30 janvier 1972, une manifestation pour les droits civils a été violemment réprimée. L'armée britannique a fait feu et tué 14 militants indépendantistes. C'est ce qu'on appelle le Bloody Sunday qui a eu lieu sous le règne d'Elizabeth II.

À l'annonce de sa mort, des habitants de Derry se sont rassemblés dans les rues. Sur une vidéo postée sur Instagram, on voit des dizaines de voitures défiler en klaxonant. Un drapeau de l'Irlande flotte à la fenêtre d'un véhicule. Certaines personnes montent sur le toit des bâtiments alentours. Dans une autre vidéo tournée à Derry lors d'un concert, la foule scande "fuck the Queen, fuck the Queen".

Des supporters de foot se moquent du décès de la reine

Mais il n'y a pas qu'en Irlande du Nord que certains se réjouissent. À Dublin, capitale de la République d'Irlande, des chants contre la reine d'Angleterre ont éclaté lors d'un match de Ligue Europa. Une rencontre entre les Shamrock Rovers et les Suédois du Djurgårdens au Tallaght Stadium. Sur une vidéo postée sur le réseau social Snapchat, on voit la tribune chanter "Lizzy in a box" sur l'air de Give It Up de KC & the Sunshine Band. Ce qui peut-être traduit par "Lizzy (le surnom d'Elizabeth en anglais) dans une boîte". Comprenez : un cercueil.

Ces vidéos ont ensuite été postées sur Twitter et repartagées plusieurs milliers de fois avec des commentaires amusés, voire admiratifs. Certains internautes originaires d'autres pays du Commonwealth, anciennement colonies de l'Angleterre, expliquent qu'ils rejoignent le sentiment de revanche des Irlandais à l'encontre de la Couronne britannique.