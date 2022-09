Mort d'Elizabeth II : des hommages rendus aux quatre coins du monde

Elton John a dit adieu sur scène à la reine Elizabeth II, 25 ans après son hommage à la princesse Lady Diana. "J'ai 75 ans et je l'ai toujours connue. Je me sens triste parce qu'elle ne sera plus là désormais", a déclaré le chanteur britannique, vendredi 9 septembre. À l'image de Mick Jagger et de Paul McCartney, les stars du rock ont salué leur souveraine. Même le jeune artiste Harry Styles s'est interrompu en plein concert à l'annonce de la mort de la souveraine.



Justin Trudeau au bord des larmes

À l'unisson, le monde a rendu hommage à Elizabeth II. L'Empire State Building de New York, aux États-Unis, s'est paré de pourpre, symbole de la monarchie. À Sydney, en Australie, le visage de la reine s'est affiché en grand. En Nouvelle-Zélande, 96 coups de canon ont été tirés, et un haka a été dansé avec émotion. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a eu du mal à retenir ses larmes. "Elle était l'une de mes personnes préférées dans le monde", a-t-il regretté.