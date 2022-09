Mort d'Elizabeth II : Camilla Parker-Bowles, la mal-aimée devenue reine consort

C'est l'histoire d'une paria devenue souveraine. Camilla Parker-Bowles, mal-aimée des Britanniques, est devenue reine consort. Un titre accordé par Elizabeth II, il y a seulement quelques mois, le jour de son jubilé de platine. Un cadeau tardif et inattendu pour celle qui fut le premier amour du futur roi, qu'elle rencontre en 1970 lors d'un match de polo. Onze ans plus tard, c'est pourtant Diana que le prince épouse. Camilla reste toujours aux côtés de Charles quand son couple bat de l'aile.

Un mariage en 2005

Les tabloïds ont rendu Camilla responsable du divorce de Charles et de Diana. Pour beaucoup de Britanniques, elle ne montera jamais sur le trône. Mais, en 2005, contre vents et marées, Camilla et Charles se sont unis à Windsor, sous les yeux de la reine Elizabeth II, jusque-là plutôt réservée sur ce choix. Dès lors, le couple très complice n'hésite plus à s'afficher lors de voyages officiels. Camilla s'engage aussi auprès d'associations caritatives. Aujourd'hui, son image s'est nettement améliorée.