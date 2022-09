Mort d'Elizabeth II : à la cathédrale d'Edimbourg, l'heure est au recueillement

Pour entrer dans la cathédrale Saint-Gilles (Ecosse), il y a une immense file d'attente qui témoigne aussi de la longueur du règne de la reine Elizabeth II. Des kilomètres d'affection exprimé par un peuple. Les milliers de visages sont graves et tristes, dans les larmes et le silence du recueillement. "Je suis infirmière et je suis venue juste après mon service de nuit. Je me devais de lui rendre hommage", dit une femme.

Certains ont passé la nuit à attendre

Pour la première fois depuis son décès, le public peut approcher de son cercueil sur lequel a été déposé la couronne d'Ecosse. La peine de Charles a aussi été partagée car malgré ses 73 ans, il se retrouve désormais orphelin. Les Britanniques sont bouleversés par ces instants auprès de leur souveraine. "J'ai pensé à toutes ces années pendant lesquelles elle a servi notre pays", confie un homme. "J'ai ressenti de la gratitude, beaucoup de fierté aussi", rapporte une femme.Cette nuit, certaines personnes ont patienté pendant six heures afin de rentrer dans la cathédrale. Le cercueil sera transporté par avion à Londres ce soir.