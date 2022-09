Funérailles d’Elizabeth II : la cérémonie religieuse va se terminer

La cérémonie religieuse qui s’est déroulée pour les funérailles de la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre, va désormais bientôt se terminer. "Dans 3 ou 4 minutes, pour marquer la fin de la cérémonie religieuse, la sonnerie aux morts retentira puis 2 minutes de silence seront respectées", détaille le journaliste Matthieu Boisseau, en direct devant l’abbaye de Westminster (Londres). "Ensuite, il y aura l’hymne national, God save the King et non plus the Queen", poursuit-il.



La reine sera inhumée près de son époux

"Le cercueil de la reine sera ensuite repositionné sur (un) afflux de canon. Une procession le conduira jusqu’à Hyde Park puis le château de Windsor à l’ouest de Londres. C’est là-bas ce soir, dans l’intimité, que la reine sera inhumée aux côtés de son époux, le prince Philip", conclut Matthieu Boisseau