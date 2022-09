Funérailles d'Elizabeth II : trois chiffres qui montrent que le dispositif de sécurité des obsèques est exceptionnel

Londres n'avait pas connu cela depuis près de soixante ans. Les funérailles de Winston Churchill en 1965 avaient déjà entraîné un dispositif exceptionnel dans la capitale britannique. Mais celui prévu pour les obsèques de la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre, est encore plus important. "Ce sera la plus grande opération de protection mondiale que la police londonienne ait jamais entreprise", a commenté le sous-commissaire adjoint Stuart Cundy devant la presse. Franceinfo vous résume le gigantisme de ce dispositif.

1 Dix mille policiers mobilisés

Pour contrôler et encadrer les 2 millions de visiteurs attendus à Londres pour les obsèques de la reine, 10 000 policiers sont prévus, rapporte l'agence de presse AP. Scotland Yard n'a pas communiqué officiellement, mais plus de 2 000 agents de tout le pays ont été recrutés pour épauler la police londonienne. "L'éventail des policiers, du personnel de police et de tous ceux qui soutiennent l'opération est vraiment immense", a assuré Stuart Cundy, citant notamment la présence des maîtres-chiens et l'unité maritime. Ce dispositif est également supérieur à celui mis en place pour les Jeux olympiques ou pour le jubilé de platine d'Elizabeth II.

2 Trente-six kilomètres de barrières

La police va déployer plus de 36 kilomètres de barrières dans le centre de Londres, pour sécuriser les zones clés autour du Parlement, de l'abbaye de Westminster et du palais de Buckingham. "En ce qui concerne le nombre de personnes et d'éventuels mouvements de foule avec des personnes poussées et écrasées, c'est quelque chose qui est constamment surveillé par les commandants de police", a estimé Stuart Cundy. "Les installations et la technologie dont nous disposons, pour que nous puissions voir tout ce qui se passe sous plusieurs angles différents, sont absolument essentielles en termes de contrôle des foules", a-t-il souligné.

3 Cinq cents personnalités à protéger

Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, le président du Conseil européen Charles Michel, l'empereur japonais Nahurito et les membres de la famille royale... Plus de 500 personnalités étaient attendues. L'attaque isolée d'un homme qui a poignardé deux policiers vendredi dans la capitale britannique, sans lien avec du terrorisme, est venue rappeler que le risque existe bel et bien. "Le plus grand risque sera celui des loups solitaires ou des attaques au couteau perpétrées par des individus, qui sont plus difficiles à prévoir", estime un ancien responsable de la protection de la royauté, Dai Davies.

La police travaille avec le gouvernement britannique et d'autres organisations "bien informées" pour dialoguer avec les dirigeants mondiaux et leurs équipes de protection afin de coordonner les plans. Jusqu'ici, 34 personnes ont été arrêtées pour différents délits. Aucune d'elles n'a été interpellée pour avoir manifesté contre la monarchie, insiste la police. "Nous avons veillé à ce que tous nos agents déployés (...) à Londres comprennent qu'il est clair que les gens ont le droit de manifester", a ajouté Stuart Cundy.