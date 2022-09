Funérailles d'Elizabeth II : Andrew, le prince que les Britanniques ne voudraient plus voir

Comme les trois autres enfants de la reine, Andrew est dans le cortège funéraire royal. Mais sa présence est de plus en plus critiquée.

Il est celui que l’on présente comme le fils préféré d’Elizabeth II. Mais iI fait polémique à chacune de ses apparitions : Andrew est détesté au Royaume-Uni. Comme chaque enfant de la Reine, on le verra bien dans le cortège qui accompagnera le cercueil de Buckingham à Westminster à Londres, ce mercredi14 septembre 2022.

Si le silence sera la règle, quelques remarques pourraient bien faire leur apparition, comme ce "Andrew, tu es un vieil homme malade", crié par un Écossais de 22 ans, au passage du cortège funéraire dans le centre d’Edimbourg. Andrew marchait alors derrière le cercueil de sa mère, entouré de ses frères Charles et Edward et de sa sœur Anne. D'ailleurs, on le remarque vite, Andrew est le seul à ne pas porter un uniforme militaire.

L'affaire Epstein

En cause : en 2019, Andrew a mis la famille royale dans l'embarras en raison de son amitié passée avec le financier américain Jeffrey Epstein qui lui vaut des accusations particulièrement graves depuis que ce dernier, soupçonné d'avoir exploité sexuellement des mineures, s'est suicidé en prison. Andrew a alors été contraint de se retirer de la vie publique, déchu de ses titres militaires, évitant au passage un procès aux États-Unis pour agressions sexuelles grâce à un accord à l'amiable, en versant plusieurs millions d’euros en février dernier à une Américaine, mineure au moment des faits, il a évité le procès outre Atlantique, il a été déchu de tous ses titres militaires en début d’année. Il a également été écarté des représentations officielles depuis plusieurs mois.

En 2019, pourtant, il se défendait sur la BBC : "Je ne me souviens pas. Je ne peux pas, je me creuse la tête. Encore et encore. Rien." Une interview catastrophique, sans explication, sans regret, qui lui a valu le titre de membre de la famille royale le plus détesté du pays.

En perdant sa mère, Andrew a perdu son seul soutien. Pour l’une de ses dernières sorties publiques, elle était ainsi arrivée et repartie à son bras, très consciente du symbole. Mais ça ne suffit pas. Après les obsèques, il s’occupera des chiens de la reine, les fameux corgis, désormais orphelins. Son grand frère, devenu Charles III, se passera, lui, de ses services.