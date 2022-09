"Dors bien ma reine" : près de Buckingham, de nombreux enfants rendent hommage à Elizabeth II

Parmi les centaines de milliers de Britanniques venus honorer la mémoire de leur souveraine à Londres, on croise de nombreux enfants, bouquets de fleurs ou poèmes à la main. Ils ont entre 5 et 12 ans et se sont confiés à franceinfo.

Il y a ceux qui font la queue pendant des heures pour se recueillir devant le cercueil d'Elizabeth II à Westminster. D'autres préfèrent déposer un bouquet de fleurs à Green Park, tout près de Buckingham Palace. Parmi eux, de nombreux enfants viennent avec leurs parents pour dire au-revoir à la monarque.

Certains sont à peine plus hauts que les bouquets qu’ils déposent, au milieu du parterre de fleurs. Sur l’herbe, on retrouve aussi beaucoup de dessins colorés, de petits mots d’enfants sur lesquels sont par exemple écrits "dors bien, ma reine", ou encore des poèmes, signés Evelyn, 9 ans ou Lily, 6 ans. Dexter, lui, a 5 ans : "On est tous triste parce que la reine est morte." "On aurait aimé que cela n’arrive pas, poursuit le petit garçon, alors on lui rend hommage et qu’elle repose en paix".

"Je suis triste que tu sois morte"

Son grand-frère, Rowey, âgé de 7 ans, l'a accompagné. "On est venu lui apporter des fleurs", raconte-t-il. Son émotion est grande : "Ma reine : je suis triste que tu sois morte et que tu sois morte le jour de mon anniversaire". "C'était dur de leur expliquer", confie leur maman, Phoebe, qui les accompagne. Elle pense que c'est important que ses fils voient tous ces hommages, "qu'ils aient des souvenirs et qu'ils se rappellent combien elle était aimée."

Sur un banc un peu plus loin, Ava, 6 ans, s’applique sur sa carte. Elle y dessine une fleur rose "parce que la reine aimait les couleurs vives." "À l'école, on a tous colorié le visage de la reine", raconte-t-elle. Elle aussi est venue avec sa grande soeur, Eva, 12 ans, qui s'est armée de son appareil photo. "C’était ma Reine depuis ma naissance", lance-t-elle.

Ça m’affecte vraiment, et là, je pleure en prenant mes photos en voyant toutes ces fleurs et les cartes que les gens ont écrites. Eva, 12 ans à franceinfo

"Je pense que Charles III sera un très bon roi parce qu’il a été élevé par une femme adorable, il s’en sortira très bien", assure la jeune britannique. Lundi 19 septembre, jour des funérailles de la reine, tous les collèges et les écoles seront fermés.