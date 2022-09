Discours de Charles III : "Il trouve l'habit assez facile à porter", estime Dominic Grieve, ancien député britannique

Le nouveau roi Charles III s'est adressé pour la première fois au peuple britannique dans une allocution enregistrée et diffusée à la télévision vendredi. Dominic Grieve, estime qu'il "s'est exprimé avec simplicité et il a touché tous les sujets nécessaires pour ce premier discours".

Charles III "trouve l'habit assez facile à porter", a estimé vendredi sur franceinfo Dominic Grieve, ancien député conservateur (1997-2019), et ancien ministre de la Justice sous le gouvernement de James Cameron (2010-2014), après la première allocution de Charles III, nouveau roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Dominic Grieve souligne par ailleurs que ses relations avec la nouvelle Première ministre "ne seront pas difficiles" et qu'il va "mettre ses opinions de côté".

franceinfo : Avec son premier discours, quel regard portez-vous sur la manière avec laquelle Charles III a endossé l'habit royal ?

Dominic Grieve : Il me semble qu'il trouve l'habit assez facile à porter. C'était très accompli. C'était émouvant, ce qui ne me surprend pas du tout parce que c'est un homme très chaleureux. Toute personne qui le connaît le sait. Il s'est exprimé avec simplicité. Et il a touché tous les sujets nécessaires pour ce premier discours.

Est-ce qu'il a trouvé les bons mots pour entrer dans la fonction ?

Oui. Il a exprimé sa peine, sa perte personnelle, qu'il partage avec le pays. Cela l'unit avec ses sujets, avec le peuple britannique et le peuple d'autres pays qui avait la reine comme souveraine. Il a expliqué qu'il allait suivre ses pas. La reine, son dévouement, à ses peuples, au service du public, était quelque chose de très marquant.

Il a passé 50 ans de vie de prince de Galles à faire exactement la même chose, mais d'une façon différente parce qu'il n'était pas le roi. Il a parlé de sa foi. Tous ceux qui le connaîssent savent bien qu'il a une foi approfondie. Mais en plus, ce qui est important, c'est que le roi est exceptionnel en s'intéressant à d'autres fois et à une plus grande entente entre personnes de foi et de personnes qui n'en n'ont pas. C'est une des raisons pour lesquelles il est très apprécié, en particulier dans les mondes hindous, musulmans et d'autres minorités d'Angleterre.

Est-ce que les relations avec la nouvelle Première ministre seront difficiles ?

Non, elles ne seront pas difficiles du tout. Il était prince de Galles. Il est maintenant roi. Une des choses qu'il a expliqué pendant son discours, c'est qu'il comprenait très bien la position d'un roi dans une monarchie parlementaire et constitutionnelle. Il va mettre ses opinions de côté. Les opinions qu'il a exprimées quand il était prince de Galles ont toujours été très mesurées et en dehors de ce qu'on appellerait la politique des partis. C'étaient des opinions très avancées, puisque sur le sujet de la crise du climat et de l'environnement, 25 ans avant que l'on y prête vraiment attention, il en parlait fréquemment. Donc, de ce point de vue-là, il a eu des idées assez précoces et qui sont entièrement justes.