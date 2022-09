A la veille des funérailles d'Elizabeth II, Charles III remercie le public pour son soutien

Le roi Charles III a remercié, dimanche 18 septembre, tous ceux qui l'ont soutenu, lui et sa famille, depuis la mort de sa mère, la reine Elizabeth II. "A Londres, à Edimbourg, à Hillsborough et à Cardiff, [mon épouse Camilla et moi] avons été émus au-delà de toute mesure par tous ceux qui ont pris la peine de venir rendre hommage au service de toute une vie de ma chère mère, la défunte Reine", a-t-il écrit dans un communiqué, à la veille de funérailles d'Etat qui devraient réunir plus de 2 000 invités. "Alors que nous nous préparons tous à faire nos derniers adieux, je voulais simplement saisir cette occasion pour dire merci à toutes ces innombrables personnes qui ont été d'un tel soutien et d'un tel réconfort pour ma famille et moi-même en cette période de deuil."

>> Suivez les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth dans notre direct

Plus tôt dans la soirée, à 20 heures locales, le Royaume-Uni s'est figé pour une minute de silence. Les Britanniques avaient été invités à vivre "ce moment de réflexion" chez eux, sur le pas de leur porte ou dans leur rue, ou lors d'événements communautaires et de veillées.

La souveraine, morte le 8 septembre à l'âge de 96 ans, était extrêmement populaire après soixante-dix ans de règne, une longévité sans précédent dans l'histoire britannique. Des dizaines de milliers de personnes ont fait la queue nuit et jour, depuis mercredi, pour se recueillir devant son cercueil, exposé à Westminster Hall. La journée de lundi sera fériée au Royaume-Uni pour ces funérailles d'Etat, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965.