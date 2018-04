Meurtre de Sophie Lionnet : en pleurs, l'accusée avoue l'avoir frappée "très fort"

Selon Ouissem Medouni, la jeune fille au pair est morte à la suite d'un interrogatoire que sa compagne aurait poursuivi sans lui dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017.

La mort de Sophie Lionnet, jeune fille au pair, avait provoqué une vive émotion. Vendredi 27 avril, Sabrina Kouider, accusée avec son compagnon Ouissem Medouni de l'avoir tuée, a avoué en pleurant avoir frappé "très fort" la victime de 21 ans avec un câble électrique, lors du procès du couple à Londres.

Les deux Français étaient persuadés que Sophie Lionnet, une jeune fille originaire de Troyes (Aube) et décrite par tous comme timide et fluette, était la complice de Mark Walton, un ex-compagnon de Sabrina Kouider et membre fondateur du boys band Boyzone. Selon le couple, Mark Walton avait, grâce à son aide, abusé sexuellement des membres de la famille.

L'accusée se sentait "trahie"

A l'audience vendredi, la mère de famille de 35 ans a admis en pleurant avoir frappé "très fort" Sophie Lionnet, sur les bras, les jambes, avec un câble électrique, parce qu'elle se sentait "trahie". Le couple se livrait à des interrogatoires musclés de la jeune fille, qu'ils enregistraient afin de prouver leurs accusations.

Selon Ouissem Medouni, Sophie Lionnet est morte à la suite d'un interrogatoire que sa compagne aurait poursuivi sans lui dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017. Parti se coucher, il aurait été réveillé par Sabrina Kouider, qui lui aurait montré la victime inanimée dans la salle de bains, en répétant "Qu'est-ce que j'ai fait ?"

Le 20 septembre, les pompiers, alertés par des voisins, avaient découvert Ouissem Medouni en train de brûler le corps de jeune fille, dans le jardin de leur logement du sud-ouest de Londres. Sabrina Kouider, elle, accuse son compagnon d'avoir tué Sophie Lionnet.