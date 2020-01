Royaume-Uni : les princes William et Harry dénoncent une "fausse histoire" sur leur relation dans la presse

Le prince Harry est convoqué chez la reine ce lundi pour une réunion de crise destinée à trouver une solution à ses volontés de prise de distance avec la couronne britannique.

Les princes William et Harry font front commun. Dans un communiqué publié lundi 13 janvier, les deux princes dénoncent une "fausse histoire" publiée dans un journal britannique sur leurs "relations dégradées". Selon The Guardian*, les frères font référence à un article du Times* affirmant qu'ils se seraient disputés car William n'avait pas été "accueillant" envers Meghan Markle.

Le premier paragraphe de cet article affirme que le duc et la duchesse de Sussex considèrent avoir été "éloignés" de la famille royale à cause de l'attitude "intimidante" du duc de Cambridge, William. Une source du Times, proche du couple, affirme que William n'a pas été suffisamment accueillant envers Meghan dès le début de sa relation avec Harry en raison de la nature "compétitive" de sa relation avec son frère, cite The Guardian.

"Pour des frères qui prêtent une profonde attention aux questions touchant à la santé mentale, cette utilisation d'un langage incendiaire est offensante et potentiellement dangereuse", ont dénoncé les deux fils du prince Charles et de Lady Di, au moment où la famille royale tente de résoudre la crise provoquée par la volonté d'indépendance de Meghan et de son mari Harry.

