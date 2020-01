Royaume-Uni : le prince Harry et Meghan convoqués par Elizabeth II

"Il s'agit d'une phrase relayée par le très sérieux quotidien Times. William aurait dit à un ami : 'J'ai enlacé mon frère toute sa vie et aujourd'hui, je ne peux plus le faire.' Cela donne le ton sur les relations entre les deux frères et entre les deux épouses", explique le correspondant de France Télévisions à Londres, Arnaud Comte. Une réunion de crise dont toute la presse est au courant. "C'est une façon pour la reine de montrer qu'elle veut reprendre la main, et vite", poursuit Arnaud Comte.

Quel rôle de l'argent ?

Seront présents à cette réunion Elizabeth II, mais aussi son fils le prince Charles. "Et plus surprenant, Meghan Markle, partie au Canada, sera bien présente mais par téléphone. Il sera question de l'avenir du futur de la relation qui régira la famille royale. Il sera aussi question d'argent. Qui va financer leur sécurité ? Comment le couple pourra utiliser son image royale sans que ce soit considéré par le reste de la famille comme un conflit d'intérêts ?", expose Arnaud Comte. Tant de questions auxquelles la monarchie britannique doit répondre.

