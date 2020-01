Royaume-Uni : la Reine convoque le prince Harry

La réunion de famille risque d'être un peu tendue tant la décision d'Harry et de son épouse de voler de leurs propres ailes a pris de court tout le monde. "Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vais citer une phrase relayée par le Times. William aurait dit à un ami 'j'ai enlacé toute ma vie mon frère Harry et aujourd'hui je ne peux plus le faire'. Cela donne le ton sur les relations entre les frères", explique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).

Au téléphone, Meghan Markle participera à la réunion

La réunion est inédite parce que toute la presse a été tenue au courant. C'est une façon pour la Reine de montrer qu'elle veut reprendre la main. "Elizabeth II, 93 ans, sera présente, ainsi que son fils le prince Charles, papa de Harry et William. Meghan Markle, qui est partie au Canada, sera bien présente par téléphone. Il sera question de l'avenir, de la relation qui reliera la famille royale à Harry et Meghan. Il sera aussi question d'argent, notamment sur le financement de la sécurité du couple", conclut Arnaud Comte.

