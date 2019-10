Royaume-Uni : 72 femmes députées adressent une lettre de soutien à Meghan Markle face aux tabloïds

Soixante-douze femmes au Parlement britannique condamnent les "sous-entendus dépassés et coloniaux" de certains médias à propos de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry et duchesse de Sussex, dans une lettre ouverte publiée mardi 29 octobre à l'initiative de la députée Holly Lynch. "En tant que femmes parlementaires issues de diverses tendances politiques, nous voulons exprimer notre solidarité envers vous en prenant position contre le caractère souvent déplaisant et trompeur des reportages publiés dans certains de nos journaux nationaux ciblant votre personne et votre famille", écrivent-elles.

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4