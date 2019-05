"Royal baby" : le Royaume-Uni scrute la monarchie en attendant la naissance

"La reine était habillée en rose aujourd'hui, est-ce que c'est un signe, est-ce que ça veut dire que c'est une fille ?", demande Thomas Sotto à Arnaud Comte, en direct de Londres pour le désormais traditionnel détour londonien de France 2, dans l'attente du "Royal baby" de Meghan Markle et du Prince Harry. "C'est l'interprétation des spécialistes autoproclamés de la monarchie". La couleur du chapeau et de la tenue de la reine d'Angleterre voudrait donc dire que le bébé est arrivé. "Moins on a d'information dans la vie, plus on fantasme et dans ce domaine la presse britannique, les tabloïds notamment, excellent", ajoute le journaliste.

Le bébé le plus attendu du royaume

Le bébé est très attendu au Royaume-Uni et éveille toutes les suspicions et les rumeurs, de la part des bookmakers et de la presse britannique. En effet, une nouvelle interprétation a fait surface dimanche 5 mai. Le terme de Meghan Markle serait dépassé, et il n'y aurait plus un seul bébé, mais deux. Le journaliste fait également remarquer qu'il n'y a toujours pas de fumée en provenance de Buckingham Palace.

