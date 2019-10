Le prince Harry part en croisade contre les tabloïds britanniques

À la Une de la presse, le sujet devance le Brexit. "Le Prince Harry déclare la guerre aux tabloïds". Après une tournée de dix jours médiatisée en Afrique en compagnie de son épouse, Meghan, et de son fils Archie, le prince a déposé plainte contre plusieurs journaux dont le Sun et le Daily Mirror. Il les accuse d'harceler sa femme depuis leur mariage il y a seize mois. "Ma plus grande peur est que l'histoire se répète. J’ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes", dénonce-t-il dans un communiqué.

Éléments intimes dévoilés

22 ans après la mort de sa mère, il fait un parallèle et estime que sa femme est victime d'un acharnement. Il fait référence à une lettre publiée dans la presse que Meghan avait envoyée à son père alors qu'elle entretient des relations conflictuelles avec lui. Les dirigeants des tabloïds n'ont pas souhaité réagir. Ils ont seulement confirmé les plaintes.