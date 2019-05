"Baby Sussex" : pourquoi le fisc américain s’intéresse déjà au nouveau-né

Il vient de naître, mais il intéresse déjà beaucoup le fisc américain : le bébé d'Harry et Meghan aura (plus tard) des comptes à rendre aux Etats-Unis, car il est de nationalité américaine. Le service américain des impôts aura accès à beaucoup d’informations sur la richesse du couple, et de la famille royale.

Un drapeau représentant le prince Harry et Meghan Markle, lors de l'annonce de la naissance de leur fils, le 7 mai 2019 à Windsor (Royaume-Uni). (HUGO PHILPOTT / MAXPPP)