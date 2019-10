Manchester : un homme fait cinq blessés lors d'une attaque au couteau

Un homme à terre et maîtrisé par la police anglaise. Vendredi 11 octobre, cet homme a été arrêté alors qu'il était soupçonné d'avoir agressé et blessé cinq personnes au couteau. L'attaque s'est déroulée dans un centre commercial de Manchester au Royaume-Uni, peu avant midi. Armé d'un grand couteau selon la police, il poignarde au hasard trois clients et en blesse deux autres devant une foule paniquée.

La vie des cinq blessés pas en danger

En moins de cinq minutes, selon les témoins, deux policiers arrivent sur place. L'homme les menace avec le couteau, mais ils parviennent à le désarmer. Âgé d'une quarantaine d'années, il a été arrêté pour terrorisme et placé en détention. "On ne connaît pas encore ses motivations. Pour l'heure, l'attaque semble avoir été menée à l'aveugle, mais elle a été très brutale. Au moment où je vous parle, nous pensons qu'il a agi seul", explique Russ Jackson, chef adjoint de la police de Manchester. La vie des cinq blessés ne serait pas en danger.