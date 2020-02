Londres : une attaque au couteau fait trois blessés

L'attaque a eu lieu en début d'après-midi, dimanche 2 février, sur une artère commerçante très fréquentée de Londres (Royaume-Uni). Sur une vidéo amateur, on voit un blessé au sol à côté d'une poussette pris en charge par des passants. L'assaillant a été abattu devant une pharmacie. Il vient de poignarder plusieurs personnes dans le quartier de Streatham, à neuf kilomètres au sud du centre-ville de la capitale.

Aucune précision sur l'assaillant

"Il y avait des hurlements, tout le monde a couru et j'ai vu une personne tomber au sol recouverte de sang", raconte un témoin. L'assaillant aurait volé un couteau de cuisine dans un magasin de la rue avant de poursuivre et de poignarder trois personnes, hospitalisées dimanche, dont une dans un état critique. Scotland Yard n'a pour l'instant donné aucune précision sur le profil et le parcours de l'assaillant.

