Londres : un ex-espion russe empoisonné

Qui a empoisonné Sergueï Skripal, cet ancien agent russe réfugié en Angleterre ? Dimanche dernier, on peut apercevoir sur des images de vidéosurveillance l'homme de 66 ans qui marche tranquillement avec sa fille dans les rues de Salisbury (Royaume-Uni). Quelques minutes plus tard, ils sont découverts tous les deux inconscients près d'un banc. Dans un état critique, ils restent ce 6 mars au soir hospitalisés en soins intensifs. La police est formelle : ils ont été empoisonnés, exposés à une substance toxique encore non identifiée.

Il avait livré le nom d'une dizaine d'agents

L'agent double avait été condamné pour haute trahison par son pays. Pendant 10 ans, l'ancien colonel russe renseignait en fait les services secrets britanniques. Il avait livré le nom d'une dizaine d'agents du Kremlin présents en Europe. Il avait fait l'objet, en 2010, d'un important échange d'espions. Moscou assure n'avoir aucune information sur l'empoissonnement de son ancien espion.

