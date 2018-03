Londres : qui sont les accusés du meurtre de Sophie Lionnet ?

Sur les photos, ils s'affichent souvent tout sourire : Sabrina Kouider et Ouissem Medouni, un couple de Français à qui tout réussit. En apparence. Une maison dans l'un des quartiers chics de Londres, un train de vie flamboyant. Elle a 35 ans, est styliste et jet-setteuse, lui a 40 ans, mais on ne sait pas grand-chose de plus. Aujourd'hui, ce couple risque la prison à perpétuité. Le 20 septembre dernier, le corps de Sophie Lionnet, 21 ans, est retrouvé chez eux calciné. C'était leur baby-sitter, ils l'employaient depuis un an et demi.

Des témoignages accablants

Que lui est-il arrivé ? Les deux suspects nient l'avoir tuée, mais Ouissem Medouni reconnait avoir brûlé son corps. L'enquête avance vite, et les policiers recueillent des témoignages accablants. Sophie Lionnet aurait vécu un calvaire chez ses employeurs, cloitrée, exploitée, peut-être même battue. Sa famille savait que la jeune fille n'allait pas bien. Quelle sera la stratégie de défense de Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ? Leur avocat refuse pour l'instant de s'exprimer.

