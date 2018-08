Londres : le profil du suspect se précise

Après avoir fauché trois personnes sur le trottoir devant le Parlement de Londres, et s'être enfoncé dans une barrière de sécurité, le chauffeur a été arrêté, mais l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Le suspect est "Sali Khater, un citoyen britannique d'origine soudanaise âgé de 29 ans. Selon la presse britannique, il serait arrivé ici en tant que réfugié en 2010", déclare la journaliste Lilya Melkonian. "Ceux qui le connaissent un peu décrivent un homme très discret", précise-t-elle.

La police s'interroge sur une proximité avec un autre terroriste

"Les enquêteurs ont perquisitionné son domicile ainsi que celui de ses proches pour tenter de comprendre ses motivations et pour savoir s'il appartenait, ou non à un réseau. Il faut dire qu'à quelques rues de chez lui habitait un terroriste, Khalid Masood qui en mars 2017 avait foncé en voiture sur le pont de Birmingham tuant cinq personnes avant d'être abattu", précise la journaliste. La proximité géographique et du mode opératoire interroge la police. "Les autorités britanniques communiquent très peu et restent très prudentes", conclut la journaliste.

