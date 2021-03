Londres : le prince Harry et Meghan Markle accordent une interview à Oprah Winfrey

C. Gillard

C. Gillard France 2 France Télévisions

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle prennent la parole dans un long entretien accordé à Oprah Winfrey, dimanche 7 mars. Ce dernier va-t-il faire trembler la couronne ? "Les tabloïds parlent de bombe nucléaire, il faut avouer que cet interview vient couronner une semaine de bataille médiatique entre Buckingham et le duc et la duchesse de Sussex", rapporte la journaliste Charlotte Gillard en direct de Londres.





La riposte de Meghan Markle





"Il y a d'abord eu l'ouverture de cette enquête ordonnée par la reine au lendemain des allégations de harcèlement de plusieurs anciens assistants", explique la journaliste. Meghan Markle a riposté en publiant un extrait de l'interview dans laquelle elle insinue que "la famille royale entretient ses mensonges et rumeurs à son sujet", ajoute Charlotte Gillard. Les Britanniques sont curieux d'entendre la vérité du couple.

