Licences de pêche : le ton monte entre la France et le Royaume-Uni

La crise s’envenime entre la France et le Royaume-Uni sur la question des licences de pêche. Les pêcheurs britanniques, eux, sont en colère.

Dans le port de Newhaven, au sud de l’Angleterre, les pêcheurs sont en colère. C’est le cas de Neil Whitney, 34 ans. Son activité est directement menacée par les mesures de rétorsion annoncées par la France si celle-ci n’obtient pas les licences de pêche qu’elle exige. "Le gouvernement français utilisera n’importe quelle excuse pour piquer une petite crise et essayer d’obtenir plus parce que tout ce qu’ils veulent, c’est plus d’accès à nos eaux, que l’on y soit contrôlé", confie le pêcheur.



Pêche industrielle

Comme 90% des pêcheurs britanniques, Neil Whitney a voté pour le Brexit. Aujourd’hui, il se dit déçu et abandonné par son gouvernement. Pour lui comme pour d’autres pêcheurs, le bras de fer concernant le nombre de licences n’est que politique. D’autres problèmes communs aux pêcheurs français et britanniques comme la pêche industrielle seraient aussi à l’origine des difficultés du secteur.