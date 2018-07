Les Spice Girls vont bientôt se reformer, promet la chanteuse Mel B

"Nous sommes ensemble, nous sommes de nouveau ensemble", a assuré l'artiste lundi, sur le plateau d'une émission de télévision britannique.

Le retour d'un groupe mythique se précise. Les cinq chanteuses du groupe britannique Spice Girls vont bientôt se retrouver, a annoncé l'une de ses membres, Mel B, lundi 23 juillet.

"Bien sûr que nous allons nous retrouver", a annoncé la chanteuse, lundi, lors de l'émission de télévision britannique "Loose Women", sur la chaîne ITV. L'artiste a précisé que les cinq membres du groupe – elle-même, Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Emma Bunton et Geri Horner – avaient accepté de se réunir.

"Nous sommes de vraies sœurs. Nous avons vécu une aventure incroyable, exceptionnelle, alors oui, nous sommes ensemble. Nous sommes de nouveau ensemble", a assuré Melanie Brown sur le plateau du talk-show. L'interprète a ajouté que l'une des membres, Victoria Beckham, avait été "un peu difficile" à convaincre. "Mais nous l'avons enrôlé", a-t-elle assuré.

Des réunions en 2007 et 2008, puis en 2012

Le groupe, qui s'est lancé en 1994, a vendu plusieurs dizaines de millions d'albums au cours de sa carrière, avec des succès planétaires tels que Wannabe, ou encore Say You'll Be There. Après le départ de Geri Halliwell, en 1998, les autres membres ont sorti un dernier opus, Forever, avant de se séparer en 2000.

Le groupe s'est reformé le temps d'une tournée, en 2007 et 2008, puis en 2012, à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'été de Londres (Royaume-Uni).

Elles se sont réunies de nouveau en février dernier, pour la première fois en plus de cinq ans. "Le moment est venu d'étudier de nouvelles opportunités de faire des choses ensemble", avaient-elles alors déclaré.