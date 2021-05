Royaume-Uni : percée des conservateurs de Boris Johnson dans un bastion travailliste du nord-est de l'Angleterre

Le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson a enregistré une victoire historique à Hartlepool, en élisant une députée pour la première fois en plus de cinquante ans dans ce bastion travailliste du nord-est de l'Angleterre, selon des résultats officiels annoncés vendredi 7 mai.

"C'est un résultat historique", s'est réjouie une responsable de la formation, Amanda Milling, dans un communiqué. Cette victoire renforce les tories après leur prise, lors des législatives de 2019, du "mur rouge" travailliste, ces régions du nord de l'Angleterre affectées par la désindustrialisation et favorables au Brexit.

Selon les résultats officiels de cette élections partielle, parmi les premiers à être annoncés après les élections locales et régionales organisées jeudi, la candidate conservatrice Jill Mortimer a recueilli 15 529 voix, près du double du score obtenu par son adversaire travailliste Paul Williams (8 589). Elle succédera à l'élu sortant, qui a démissionné en raison d'accusations de harcèlement sexuel.

Test électoral pour Boris Johnson

Organisé jeudi en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles, un an après son report en raison de la crise sanitaire, ce scrutin constituait le premier test électoral pour Boris Johnson depuis sa victoire écrasante aux législatives de 2019 et l'entrée en vigueur du Brexit qu'il appelait de ses voeux.

En Ecosse, où le Parlement régional est renouvelé, c'est l'avenir du pays qui se joue, les indépendantistes espérant une large victoire pour ouvrir la voie à un nouveau référendum d'autodétermination. Les résultats n'y sont pas attendus avant samedi soir.

La cote de Boris Johnson semble bénéficier du succès de la campagne de vaccination massive contre le coronavirus, qui a remis le Royaume-Uni sur la voie de la normalité, malgré un bilan de la pandémie très lourd (plus de 127 000 morts) et plusieurs scandales, dont celui du financement de la rénovation de son appartement de fonction.