Élections au Royaume-Uni : Boris Johnson remporte son pari

Lorsqu'il pousse la porte du 10 Downing Street à Londres (Royaume-Uni), Boris Johnson est accueilli en héros par ses collaborateurs. Sa victoire est écrasante, mais surtout historique : la plus large depuis 32 ans dans le camp conservateur, depuis Margaret Thatcher. "On l'a fait. Cette élection signifie que le Brexit est maintenant une décision irréfutable, irrésistible, et incontestable pour le peuple britannique", déclarait le Premier ministre britannique.

"Get Brexit done"

Le Brexit a toujours été au cœur de son discours. Quand il devient Premier ministre cet été, ses opposants disent de lui qu'il ne sera que de passage. Mais Boris Johnson a gagné son pari en menant une campagne comme un bulldozer. Au volant d'un tractopelle, il défonce le mur symbolisant l'impasse politique dans le pays pour délivrer son unique message : "Get Brexit done", autrement dit "Délivrons le Brexit". Un slogan simple, mais coup de poing trois ans et demi après le référendum.

