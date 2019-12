DIRECT. Elections législatives britanniques : suivez la journée de vote au Royaume-Uni et les conséquences sur le Brexit

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROYAUME_UNI

: D'ailleurs, pour se donner une idée de l'intensité de la campagne en Grande-Bretagne, voici quelques unes des affiches de campagne.

: Bonjour @juju38 ! Pour les opposants au divorce entre Londres et Bruxelles, les législatives anticipées du 12 décembre sont l'occasion de reconquérir le Parlement. Et donc d'empêcher la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Marie-Violette Bernard vous explique comment les "remainers" tentent (avec difficulté) de faire front commun pour le scrutin.











: Bonjour Jean-Loup. Quel est l’enjeu des élections au Royaume-Uni ? Merci !

: Voici les principales informations de ce début de matinée :



Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes aujourd'hui, l'intersyndicale a appelé à des actions locales avant la manifestation nationale mardi 17 à Paris. Du côté de la SNCF, on compte aujourd'hui 1 TGV sur 4. Quatre TER sur 10 essentiellement assurés par des bus et un Transilien sur 4. Le trafic international (Eurostar, Thalys) est aussi perturbé. Le RER A et B seront fortement perturbés.



Deux départements du sud-ouest de la France, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, ont été placés en vigilance orange par Météo France pour des épisodes de fortes précipitations pouvait engendrer des inondations.



Les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des législatives anticipées fatidiques pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'avenir du pays pour des décennies. Les bureaux de vote ouvriront de 8 heures à 23 heures (heure française) dans un pays embourbé dans le Brexit.



Après pratiquement dix mois d'une contestation populaire massive et inédite, les Algériens sont également appelés jeudi aux urnes. Il leur faut élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, dans une présidentielle perçue comme une manoeuvre de survie du régime, qu'ils devraient largement bouder.