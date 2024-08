L'ex-présentateur le plus célèbre de la BBC Huw Edwards reconnaît avoir reçu des images pédopornographiques

Huw Edwards, longtemps le journaliste et présentateur le plus célèbre de la BBC, a reconnu, mercredi 31 juillet, la détention de dizaines d'images pédopornographiques reçues par messagerie.

Un an après le scandale qui a provoqué son retrait de l'antenne puis en avril sa démission, Huw Edwards, 62 ans, s'est présenté en costume sombre et lunettes noires au tribunal de Westminster Magistrates à Londres.

Une quarantaine d'images entre décembre 2020 et août 2021

Au cours d'une brève audience, celui qui a présenté pendant vingt ans le journal du soir de la BBC a sobrement répondu "coupable" à la lecture par le juge Paul Goldspring des trois chefs d'inculpation de "réalisation d'images indécentes d'enfants" - ce qui peut signifier la détention d'images électroniques.

Il s'agit concrètement de 41 images, certaines concernant un enfant âgé de sept-neuf ans, reçues sur la messagerie WhatsApp entre décembre 2020 et août 2021. Conséquence de ce plaider-coupable, la peine sera prononcée ultérieurement sans procès. Le journaliste reste en liberté sous contrôle judiciaire en attendant une prochaine audience le 16 septembre.

Il risque dix ans d'emprisonnement, même si le parquet a suggéré à l'audience qu'une peine de prison avec sursis, assortie d'une obligation de traitement, pourrait suffire étant donné ses problèmes psychologiques et les "remords sincères" exprimés.

"Graves problèmes" de santé

Huw Edwards a longtemps été l'un des présentateurs les plus connus de la BBC et le journaliste le mieux payé, avec un salaire pour l'année 2023/2024 de plus de 475 000 livres sterling (plus de 560.000 euros). Il présentait les soirées électorales et c'est lui qui a annoncé aux Britanniques la mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. Sa chute est intervenue brutalement l'été dernier, lorsque le tabloïd The Sun a affirmé qu'il avait payé un adolescent en échange de photos à caractère sexuel et avait été suspendu. Aucune poursuite n'avait été lancée.

En avril, la BBC a annoncé sa démission, décidée "sur les conseils de ses médecins". Deux mois plus tard, il était inculpé pour de nouvelles accusations, restées secrètes jusqu'à lundi.

Huw Edwards était en contact sur WhatsApp avec un homme qui lui envoyait des centaines d'images pornographiques. Les images illégales retrouvées, "clairement envoyées avec l'accord de Huw Edwards", impliquaient essentiellement des adolescents de treize à quinze ans mais sur certaines figurait un enfant de sept-neuf ans, a précisé le représentant du parquet Ian Hope. Après la réception d'une vidéo en août 2021, le journaliste avait demandé à son interlocuteur de ne plus lui envoyer d'images "illégales".

L'avocat d'Huw Edwards a insisté sur le fait que son client n'avait fait que recevoir ces images, sans les partager, et a souligné qu'il souffrait de "graves problèmes" de santé, ayant révélé en 2021 souffrir de dépression.