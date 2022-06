Royaume-Uni : la monarchie vers le déclin ?

M. Septembre, C. Madini, C. Dubrul, N. Boothby

Elizabeth II est un véritable socle de la monarchie britannique, mais l’après-règne pose question. Le prince Charles appelé à sa succession ne suscite pas autant d’engouement. "On adore la reine, mais Charles… je ne suis pas sûr", s’amuse une Britannique. "J’espère que la monarchie continuera encore longtemps", témoigne une autre. La majorité des Britanniques reste royaliste, mais le prince ne cumule que 50% d’opinions favorables, contre 80% pour la reine.

Les anciennes colonies tendent vers des changements de régime

Graham Smith, un activiste républicain, a récemment lancé une campagne intitulée : "Faire d’Elizabeth II la dernière". "On a mis des panneaux partout au Royaume-Uni, explique-t-il. Les sondages vont encore chuter quand Charles sera sur le trône. Et les moins de 35 ans sont nombreux à vouloir en finir avec la monarchie." De plus, dans les anciennes colonies britanniques, où la souveraine est encore cheffe d’État, les envies de changer de régime pour une république se font de plus en plus pressantes.