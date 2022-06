Royaume-Uni : jour J pour le jubilé de platine d'Elizabeth II

La reine d'Angleterre, Elizabeth II, fête ses 70 ans de règne, jeudi 2 juin. C'est la première fois qu'un monarque britannique célèbre un jubilé de platine. "La reine a dormi à Windsor cette nuit. Elle est arrivée avant-hier en hélicoptère de son château de Balmoral, en Écosse. Elle avait pris quelques jours pour se reposer avant le coup d'envoi des festivités", explique la journaliste Anne-Claire Poignard, en direct de Windsor, au Royaume-Uni.

Une grande parade militaire

"La reine va partir du château de Windsor, sa résidence principale, et c'est donc d'ici qu'elle va rejoindre Londres dans la matinée", poursuit la reporter, qui précise : "Les détails sur ce transfert filtrent très peu. On sait néanmoins qu'a priori elle devrait faire le voyage en hélicoptère." À Londres, la grande parade militaire va lancer les festivités. Au programme : plus de 1 000 soldats, des centaines de chevaux et de musiciens vont défiler en l'honneur de la reine. Elizabeth II devrait, elle, faire une apparition sur le balcon du palais de Buckingham, en toute fin de matinée.