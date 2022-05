Jubilé Elizabeth II : dans les coulisses des festivités

À quoi vont ressembler les festivités ? "Il y aura énormément d’événements festifs à travers le Royaume-Uni, il y a déjà beaucoup de monde ici à Londres aux abords du palais de Buckingman où une tribune et une scène sont installées en prévision du défilé militaire de jeudi et du grand concert de samedi soir. L’atmosphère de fête a gagné le pays", rapporte le journaliste Matthieu Boisseau, en direct de Londres (Angleterre). En effet, rien que la répétition générale a attiré la foule. À cinq jours du jubilé de platine d’Elizabeth II, le 2 juin, l’heure est aux derniers préparatifs. Au nom de sa grand-mère, le prince William a passé en revue les 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens qui défileront jeudi devant la reine.



L’état de santé de la reine incertain

C’est du moins ce qui est prévu car difficile de savoir l’état de santé exact d’Élisabeth II. Elle a rassuré en faisant une visite au marché aux fleurs de Chelsea cette semaine. Comme toujours souriante, tirée à quatre épingles dans son tailleur rose, elle n’est pas descendue de sa voiturette. Elle aurait de grandes difficultés à marcher. La parade du "Trooping the Colour" ouvrira les festivités, attendues et préparées par des milliers de Britanniques. Des élèves de l’école de Windsor ont même écrit une chanson pour célébrer leur reine. Quatre jours fériés ont été décrétés au Royaume-Uni pour permettre à tous de se joindre à la fête.