Jubilé de platine d'Elizabeth II : les Britanniques s'entraînent à chanter "Sweet Caroline" pour la reine, un titre "parfait pour l'occasion"

Une rapide recherche sur Internet, jeudi 2 juin, permet à Suzy et ses amis de retrouver le rythme et les paroles de Sweet Caroline. La chanson a été choisie par les auditeurs de la BBC2 pour être dimanche l'hymne du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, dont les festivités démarrent jeudi pour quatre jours. Le titre entêtant sera entonné par beaucoup mais il faut la répéter en amont car la mélodie de Neil Diamond date de 1969.

"Where it began, i can't begin to knowing", chantent les retraités, qui trouvent très vitent leurs repères sur ce titre racontant une histoire d'amour naissante. "Cette chanson est la meilleure façon d’embarquer une foule. C’est très entraînant, facile de participer et c’est parfait pour l’occasion", affirme Mark, qui approuve le choix de cette chanson.

"On se bat parfois pour comprendre les paroles d’une chanson. Là, c’est facile : elle raconte une histoire joyeuse et c’est pour ça que je l’apprécie autant. Il faut qu’on la chante plus souvent !" Mark, retraité britannique à franceinfo

Pour ce groupe d'amis, cette répétition improvisée est aussi l’occasion de débattre : pourquoi diable cette chanson du répertoire américain s’invite-t-elle dans un jubilé de platine "so British" ? "Quand les Anglais sont arrivés jusqu’en finale de l’Euro 2021, la chanson est devenue populaire parce qu’elle était reprise par tout le monde ici et adoptée par l'équipe de foot d'Angleterre, postule Wendy. C’est une sorte de porte-bonheur pour les Anglais depuis l’été dernier.'"

Il est pour autant hors de question de voir Sweet Caroline supplanter l'hymne officiel du Royaume-Uni, God Save the Queen, pour le jubilé. "C’est toujours God save the Queen et ça le sera toujours !", assure Suzy, pour qui l'hymne est irremplaçable. "Nous sommes des Britanniques, nous avons une reine Elizabeth II qui est formidable. Personne n’a régné autant qu’elle et nous sommes si fiers d’elle ! De plus, elle n’était pas très bien ces derniers temps." L’hymne national britannique reste donc évidemment incontesté. Il aura largement sa place dans les différentes célébrations. Quant à Sweet Caroline, personne ne sait vraiment si la chanson plaît à la reine Elizabeth.