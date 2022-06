Jubilé de la reine Elizabeth II : l'icône monarchique a-t-elle fait avancer la cause féministe ?

En 70 ans de règne, la souveraine a-t-elle pris position en faveur des droits des femmes ? Son attitude vis-à-vis de Meghan Markle et des employées du palais de Buckingham ainsi que face aux accusations d'agression sexuelle visant son fils Andrew prouvent le contraire.

Elizabeth II, dont les Britanniques célèbrent le jubilé cette semaine, est-elle une alliée du féminisme ? Quand on pose cette question, une anecdote est souvent citée. En 1991, le roi Abdallah d’Arabie saoudite rend visite à la reine à Balmoral, en Écosse. Les femmes saoudiennes n’ont alors pas le droit de prendre le volant. Elizabeth II décide d’embarquer son visiteur pour une balade et elle s’installe au volant, comme elle fait toujours. Surpris, son passager a même trouvé sa conduite un peu rapide. Cette histoire suffit pour certains à faire de la souveraine une féministe convaincue. L’actrice Olivia Coleman, qui joue la reine dans la série The Crown, dit d’elle que c’est même "la féministe ultime".

"Elle est mal à l'aise avec les femmes"

Une affirmation qui ne résiste pas vraiment aux faits. Non vraiment pas. Aucune décision durant son règne ne le prouve. Le mutisme d'Elizabeth II sur toutes les questions de société, a également été appliqué au féminisme. Pour le Dr Ed Owens, historien de la monarchie, il y a un cas récent qui montre que ce combat n’est pas celui de la reine : "Meghan Markle a toujours été une féministe. Elle a des avis tranchés sur l’égalité des genres. La famille royale a essayé de la faire taire parce que ça ne colle pas avec l’image de la famille idéale au sein de la monarchie britannique qui ressemble plus aux années 50 qu’à 2020."

Durant ses 70 ans de règne, Elizabeth II s’est retrouvée dans un monde d’hommes et elle n’a rien fait pour changer ça. Au contraire selon Marc Roche, l’auteur du livre Les Borgias à Buckingham, "elle est mal à l'aise avec les femmes. Elle n'a jamais eu de secrétaire privé qui soit une femme."

"Au palais, les femmes sont toutes à des postes subalternes. Les postes de décision sont tenus par des hommes. Elizabeth II est tout sauf une féministe." Marc Roche à franceinfo

La reine ne mène pas de combat, jamais. Pas plus pour faire avancer la cause des femmes. Elle préfère l’establishment, la monarchie inamovible et sa famille. Comme le prouve le soutien récemment affiché à son fils, le Prince Andrew, accusé d’agression sexuelle sur une mineure.