Jubilé de la reine : à quoi ressemble la vie dans la famille royale ?

Mercredi 1er juin, les questions des enfants dans la rubrique "On vous répond" portaient sur la reine Elizabeth II, à la veille de son jubilé. Alexandre, 10 ans, a demandé pourquoi la reine continue à travailler à 96 ans. "Quand elle avait 21 ans, elle n’était pas encore reine. En Afrique du Sud, elle a fait un discours dans lequel elle a pris un engagement : 'Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera dédiée à votre service'. En fait, être reine ce n’est pas un travail, avec une date pour prendre sa retraite, c’est un destin, un engagement moral… que la reine Elizabeth II a pris et qu’elle entend bien tenir jusqu’à son dernier souffle", explique le journaliste Etienne Leenhardt, présent sur le plateau du 13 Heures. Et avec ses problèmes de santé, elle laisse de plus en plus la main à son fils aîné, le prince Charles.



De nombreuses règles à suivre pour les membres de la famille royale

Jeanne et Théodore, 16 ans, s’interrogent sur les règles que les enfants de la famille royale doivent suivre. "La liste des règles que les membres de la famille royale sont censés suivre est incroyablement longue. On ne touche plus à son assiette lorsque la reine a fini la sienne, on ne s’habille pas en public comme l’on veut, on ne se marie pas avec qui on veut sans l’accord de la reine, on ne parle pas de politique publiquement, on ne vote pas… Et si on sort des clous, comme le prince Harry a choisi de le faire en s’exprimant publiquement sur sa famille, en partant vivre aux États-Unis, on est sanctionné : plus de rôles officiels dans la famille royale, plus d’argent", rapporte le journaliste. Ainsi, le duc et la duchesse de Sussex ne seront pas invités jeudi 2 juin au balcon avec le reste de la famille.