Jubilé d'Elizabeth II : le grand retour d'Harry et Meghan Markle

Vendredi 3 juin, au Royaume-Uni, le Prince Harry et sa femme Meghan Markle sont venus assister à la messe donnée en l'honneur de la reine Elizabeth II pour son jubilé de platine. Ils ont été accueillis avec des applaudissements, mais aussi par des sifflets. Il s'agit de leur première apparition en public sur le sol britannique depuis plus de deux ans. Harry n'a plus de fonction royale depuis son départ aux États-Unis et le couple ne s'est pas installé avec le reste de la famille. Après des mois de tension, aucune image de la famille au complet n'a été réalisée.

Pas d'invitation pour Buckingham

"Harry a le droit de venir voir sa grand-mère, mais elle, elle a bien dit qu'elle n'aimait pas notre pays et les Britanniques. Donc je ne vois pas pourquoi nous devrions être accueillants", témoigne une femme. Le couple n'avait pas été convié au Palais de Buckingham, ni dans la parade, jeudi 2 juin. Harry et Meghan ont pu présenter leur fille d'un an à la reine pour la première fois.