Jubilé d'Elizabeth II : fatiguée, la reine n'a pas assisté à la messe donnée en son honneur

A. Lay, M. Boisseau, M. Septembre, C MadiniM. Bradshaw, L. Soudre, C. Apiou

À l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, une messe a été célébrée, vendredi 3 juin. À 96 ans et fatiguée, la souveraine n'a pas pu y assister.

Le prince Harry et Meghan Markle étaient présents à la messe de jubilé de la reine Elizabeth II, vendredi 3 juin. Plus de 2 000 personnes se sont rassemblées dans la cathédrale Saint-Paul à Londres (Royaume-Uni). La reine, chef de l'église anglicane, n'a pas pu assister à cette messe car elle était fatiguée. "On comprend, vu son âge, qu'elle ne puisse pas aller à tous les événements", affirme un homme. Certains, bien sûr, regrettent de ne pas l'avoir vue.

Le prince Harry et Meghan Markle très remarqués

Jeudi 2 juin, la souveraine a veillé tard pour honorer les festivités données en l'honneur de ses 70 ans de règne. Avec son absence, les regards se sont portés sur Meghan et Harry, qui n'étaient pas revenus au Royaume-Uni depuis leur déménagement en Californie (États-Unis). "Ils font partie de la famille, donc ça aurait été dommage qu'ils ne soient pas là. Mais ils ne veulent évidemment pas éclipser la reine", assure une femme.