Jubilé d'Elizabeth II : ces Français qui adorent la reine

Le jubilé de la reine Elizabeth II a attiré de nombreux touristes français, samedi 4 juin. Ils sont venus profiter de la ferveur dans la rue et passer un moment mémorable. Dans une foule à grande majorité britannique, des touristes du monde entier se sont rendus au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de la reine Elizabeth II. Parmi eux, on retrouve également certaines personnes venues de France. Une famille lilloise a ainsi fait le déplacement pour profiter de la ferveur sur place. "Les gens sont sympas, souriants et en plus il fait beau", se réjouit la mère de famille.

Des Français favorables à une monarchie chez eux ?

Venue également pour visiter Londres, une autre famille est séduite par la monarchie britannique : pas le régime politique, mais bien le symbole patriotique. "J’aimerais bien qu’il y ait la même chose en France", affirme-t-elle. D’autres Français sont des inconditionnels de la reine : ils recherchent dans les boutiques le souvenir de la souveraine qu’ils n’ont pas encore dans leur collection. Des fans enthousiastes, mais qui sont un peu déçus qu’Elizabeth II ait dû renoncer à la plupart des célébrations pour des raisons de santé, même s’ils comprennent ce choix. La reine apprécie également la France ; c’est d'ailleurs le pays qu’elle a le plus visité en Europe au cours de ses 70 ans de règne.