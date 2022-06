"Être vue pour être crue" : pour Elizabeth II, à chaque tenue son importance

Sur le balcon du palais de Buckingham, jeudi 2 juin, Elizabeth II a capté tous les regards avec sa tenue bleue poudrée, ornée de perles et de diamants. Un style sans fausse note selon les Britanniques. "Elle se démarque toujours parmi les autres", estime un jeune Anglais. Depuis 70 ans de règne, ce sont des vêtements, chapeaux et accessoires créés sur mesure. Être vue pour être crue, telle est sa devise. La reine a toujours su s’entourer de stylistes personnels la comprenant. Pendant plus de 30 ans, Simone Mirman a confectionné des chapeaux pour la souveraine.



Un sac à main souvent noir

"Ma mère allait au palais avec le tailleur qui faisait les costumes et elle essayait les vêtements en même temps que différentes formes de chapeaux", raconte Sophie Mirman, la fille de la chapelière. Pour chaque chapeau, un cahier des charges très précis. "Ce qui était important, c'est que le chapeau tienne bien sur la tête, que son visage soit visible et que les gens puissent vraiment la voir et voir son expression", détaille la femme. Les chapeaux sont rentrés dans l’histoire, car ils ont été portés lors des événements importants. Et si les tenues sont différentes, elles sont associées à des accessoires rituels, comme le sac à main, souvent noir, toujours de la même marque.