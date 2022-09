"Je n'ai jamais vu une telle incompétence" : au Royaume-Uni, la politique budgétaire de Liz Truss inquiète et provoque la colère

Le gouvernement prévoit notamment une baisse d'impôts de près de 50 milliards d'euros, notamment pour les plus aisés. Un cadeau aux plus riches qui ne passe pas et provoque des secousses dans tout le pays.