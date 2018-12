"Imagine", une chanson et un album de référence de John Lennon

John Lennon n'a pas seulement écrit là son plus grand tube. Avec Imagine, il a composé un hymne pacifiste qui a fait le tour du monde. Imagine c'est le titre d'une chanson culte mais aussi d'un album truffé de petites histoires. Un an auparavant, en 1970, le duo Lennon et McCartney a explosé, s'en est fini des Beatles. Tous ont lancé leur carrière solo, McCartney, Harrisson et Ringo Starr. Mais Lennon a été le premier, dès 1968, et il a enchaîné cinq albums avant Imagine.

Un symbole pacifiste

Jusqu'ici, il n'avait pas l'air vraiment pacifiste. Il chantait la Revolution en 1968 avec les Beatles, et en solo, il scandait Power to the people, "le pouvoir au peuple". "Il s'était un peu rapproché de l'extrême gauche", explique Éric Krasker, historien, auteur de Beatles, enquête sur un mythe. "C'est toujours dans l'idée de justice sociale et de paix", ajoute-t-il. L'album Imagine a été savamment mis en scène par l'artiste, un livre signé par Yoko Ono retrace le genèse de ce scénario : la villa blanche, le piano blanc, les manuscrits de John et le poème de Yoko qui a inspiré la chanson titre.

Cette chanson reste le symbole pacifiste par excellence. Au lendemain des tueries du Bataclan en novembre 2015, un pianiste anonyme avait joué le titre dans la rue de manière spontanée.

Le JT

Les autres sujets du JT