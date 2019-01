Royaume-Uni : trois blessés dans une attaque au couteau à Manchester

La police antiterroriste britannique enquête sur cette attaque qui s'est produite le soir du Nouvel An.

Un homme, une femme et un policier ont été blessés, mardi 1er janvier, lors d'une agression au couteau survenue dans la gare ferroviaire Victoria de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. L'agresseur, un homme dont la police n'a pas communiqué l'identité, a été maîtrisé et placé en garde à vue. La police antiterroriste britannique a été saisie.

Un homme et une femme a été blessée à l'abdomen, tandis que cette dernière a également été touchée au visage. Ces deux blessés, tous deux âgés d'une cinquantaine d'années, ont été hospitalisés. Leurs blessures sont graves mais leurs vies ne sont pas en danger, selon les autorités. Le troisième blessé est un membre de la police britannique des transports, meurtri au niveau de l'épaule.

"Un cri absolument terrifiant"

L'attaque a eu lieu vers 20h50 (heure locale) alors que de nombreux Mancuniens étaient dans les rues pour participer aux festivités du Nouvel An. D'après un témoin, l'agresseur aurait crié "Allah" avant et pendant l'attaque. "J'ai entendu ce cri absolument terrifiant et j'ai regardé sur le quai, a-t-il déclaré. Il est venu vers moi. J'ai vu qu'il avait un couteau de cuisine avec une lame qui était bien longue de 30 centimètres."