Funérailles du prince Philip : les préparatifs en cours au château de Windsor

Les obsèques du prince Philip, qui se tiendront au château de Windsor samedi 17 avril, ne ressembleront à aucune autre. Des répétitions de cette cérémonie à forte tonalité militaire et en effectif réduit ont eu lieu vendredi.

Les premiers régiments arrivent au château de Windsor, vendredi 16 avril, pour une dernière manœuvre avant les obsèques du prince Philip, samedi. Les funérailles auront la tonalité militaire que souhaitait l’époux de la reine d'Angleterre, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Si quelques dizaines de spectateurs peuvent assister aux préparatifs, les abords du palais de Buckingham sont déserts. C'est devant leur télévision que les Britanniques tourneront cette page d’histoire.



Une cérémonie intime

Le duc d’Edimbourg avait minutieusement préparé cette cérémonie d’adieux, avec ses médailles militaires, des textes religieux, et un véhicule spécialement conçu pour transporter son cercueil. La procession se déroulera dans l’enceinte du château, et pas en public. Dans la chapelle, seuls quelques membres de la famille royale sont invités. Le prince William et le prince Harry ne seront pas côte à côte durant la procession, mais “le palais de Buckingham n’a pas donné d’explication officielle”, précise le journaliste France Télévisions Matthieu Boisseau.