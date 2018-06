Feuilleton : Oxford-Cambridge, la course à l'excellence (5/5)

Dans la course aux Prix Nobel, Cambridge a un avantage : 98 récompenses contre 52 pour Oxford. Mais il y a un autre classement presque aussi important, la Boat Race, grande course d'aviron entre les deux universités. Le vert de Cambridge s'oppose au bleu marine d'Oxford et chaque année c'est en terrain neutre, à Londres, que se déroule l'affrontement final, devant des centaines de milliers de Britanniques et de Français résidant à Londres. La course existe depuis 179 ans. La remporter est aussi prestigieux pour les Britanniques que de ramener une médaille olympique. Myriam, étudiante française, a la pression sur ses épaules : une année d'efforts et d’entraînements va se jouer dans quelques instants.

Une année qui se termine en beauté

Les deux équipages de huit rameuses vont s'affronter sur 6,7km de Tamise : chaque souffle, chaque muscle compte, sous les encouragements des deux camps. L'équipe de Cambridge réussit à prendre de l'avance, jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Du côté des équipes masculines, la bataille est équilibrée : Cambridge a remporté 83 fois la course contre 80 pour Oxford. Au final, c'est un doublé pour Cambridge. Pour les vainqueurs de Cambridge, mais aussi les respectables perdants d'Oxford, l'année se terminera en beauté avec de somptueux bals de fin d'année. Même dans la fête, ces deux jumelles de l'excellence joueront encore de compétition pour rivaliser d'éclat.

